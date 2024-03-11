Москва, 11 марта, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Дополнительные эффекты любых новых ограничений на импорт алюминия из России для российской экономики не будут значительными. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 11 марта высказал первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя возможный запрет со стороны ЕС на импорт алюминия из России.

Сергей Аверин /РИА Новости

Согласно данным издания Reuters, запрет на импорт российского алюминия планируется включить в очередной пакет санкций против Москвы.

Копейкин пояснил, что более половины всего металла в мире производится в Китае, Индия производит немногим больше России. Другими крупными производителями являются Канада, ОАЭ, Бахрейн, Австралия, Норвегия, США и Исландия. В совокупности на эти десять стран приходится более 80% всего производства металла.

По словам эксперта, на Россию приходится чуть более 5% мирового производства алюминия, но РФ крайне важна для балансировки мирового спроса и предложения, поскольку Китай также остается и основным потребителем металла.

Копейкин пояснил, что потребление в Европе и Северной Америке существенно превышает объёмы производства, а большая часть российского металла экспортируется.

«С весны 2023 года в США уже действует запретительная 200% пошлина на российский алюминий и продукты из него. Поэтому здесь дополнительные эффекты любых новых ограничений для российской экономики не будут значительными. Большая часть поставок и так идёт на рынки стран Азии и внутренний рынок. В Европу в прошлом году было отправлено примерно 20% российского экспорта. В случае новых санкций эти объёмы также будут постепенно перенаправлены на рынки других стран», — уточнил эксперт.

Он напомнил, что в отличие от ряда других секторов на рынке алюминия уже был прецедент. Так, в 2018 году США вводили санкции против российской алюминиевой компании «РУСАЛ». У вводившихся тогда санкций несколько раз продлевался переходный период, но несмотря на это мировые цены на алюминий за несколько дней взлетели почти на 25%. В результате по итогам года российский экспорт сократился не сильно, хотя и останавливались отдельные заводы, заточенные на поставки исключительно на американский рынок. К сожалению, ухудшились финансовые результаты компании, но и ограничения США пришлось отменять, уточнил Копейкин.

По его мнению, в случае введения новых ограничений, глобальный рынок опять ожидает ценовой скачок, так как ближневосточные производители не смогут заместить российские поставки.

«При этом пострадают в первую очередь европейские потребители. И, до полной переориентации наших поставок на азиатские рынки, экология. Так как российский алюминий производится с использованием гидроэлектроэнергии и оставляет заметно меньший углеродный след по сравнению с рядом других производителей», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters сообщило, что потенциальный запрет со стороны Европейского союза на импорт алюминия из России, вероятно, приведёт к ожесточённой борьбе за ресурсы между американскими и европейскими потребителями. Отмечается, что в случае запрета Европейского союза на импорт российского алюминия дефицит этого металла может превысить 500 тысяч тонн. На восстановление и создание же собственного производства уйдёт очень много времени, а сделки на Ближнем Востоке не смогут полностью заменить предложение из России.