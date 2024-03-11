Берлин, 12 марта, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Европейский союз намерен конфисковать замороженные российские активы в случае, если Россия откажется участвовать в финансировании восстановления Украины. Об этом 11 марта написала газета Die Welt со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум Золото-валютные резервы России. Заморозка резервов Урсула фон дер Ляйен

«Пока негативное отношение ЕС к конфискации не изменится, деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине после окончания конфликта. ЕС хочет конфисковать их (российские активы. — Прим. ред.) только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины», — уточнили авторы.

При этом в материале говорится, что Германия, Италия и Франция не хотят изымать российские активы, поскольку это может причинить ущерб репутации еврозоны, отпугнуть международных инвесторов и дестабилизировать финансовый рынок. Кроме того, Москва пообещала, что в ответ конфискует западные активы, которые всё ещё находятся в России.

По информации издания, пока ЕС планирует ограничиться обложением налогом прибыли центральных депозитариев, которую они получают от хранения российских активов. Вырученные средства ЕС хочет направлять Украине, но механизм передачи средств пока не выработан.

Как сообщало ИА Регнум, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о наличии плана у Киева по конфискации €300 млрд замороженных в странах G7, ЕС и в Бельгии российских активов. Он добавил, что Украина готова взаимодействовать с другими странами, пытаясь получить доступ к российским средствам. По его словам, уже якобы есть первые результаты.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта выступил против изъятия замороженных российских активов. Он подчеркнул, что даже дискуссии на эту тему ослабят Европу. Французский лидер напомнил о необходимости соблюдать международное право. При этом он предложил введение налога на прибыль от российских активов, которая составит до €5 млрд в год.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет взаимно отвечать в случае, если Запад конфискует замороженные российские активы. РФ отреагирует индивидуально, в зависимости от каждого конкретного случая. Он добавил, что вариант с конфискацией одной только прибыли от российских активов на Западе всё равно будет воровством.