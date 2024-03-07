Киев, 7 марта, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Члены правительства Украины провели совещание, на котором подготовили план конфискации российских активов на сумму €300 млрд, замороженных в странах G7, ЕС и в Бельгии, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть чёткий план действий», — написал он в Telegram-канале.

Шмыгаль заявил, что в Киеве готовятся взаимодействовать с другими странами, пытаясь получить доступ к российским средствам. По его словам, уже якобы есть первые результаты.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что против того, чтобы изымать замороженные российские активы. Он подчеркнул, что даже дискуссии на эту тему ослабят Европу. Глава государства напомнил о необходимости соблюдать международное право.

Издание Politico 6 марта сообщило, что США и Евросоюз не смогли договориться по активам России. Якобы Вашингтон требовал изъять все замороженные средства, а Брюссель заявлял о готовности конфисковать только доходы с них.

Посол России в Великобритании Андрей Келин 7 марта заявил, что законных способов отъёма российских активов нет в принципе. Он отметил, что обсуждение этого вопроса взывает недовольство среди европейских финансистов, так как незаконная конфискация приведёт к тяжёлым последствиям для Запада и затронет в том числе простых жителей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 февраля назвал незаконным арест российских активов. Он подчеркнул, что Москва будет защищать свои интересы.