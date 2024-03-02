Вашингтон, 2 марта, 2024, 14:54 — ИА Регнум. ВСУ на авдеевском направлении соорудили слишком простые линии окопов, на которых не хватает дополнительных укреплений, способных замедлить движение танков и защитить важные объекты, отметили в своей публикации 2 марта обозреватели газеты The New York Times.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

Журналисты отметили, что изучили спутниковые снимки. ВС РФ после освобождения Авдеевки уверенно продвигаются на данном направлении в том числе из-за слабости обороны ВСУ, указали авторы.

«Российские силы продолжают добиваться небольших, но быстрых успехов за пределами (…) Авдеевки, что отчасти объясняется истощением боеприпасов у ВСУ и сокращением западной помощи. Но есть ещё одна причина продвижения (ВС РФ — Прим. ред.) в этом районе: плохая оборона Украины», — сказано в материале.

Американские политики обеспокоены «удивительно» недостаточной подготовленностью ВСУ к наступлению ВС РФ, добавили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России после освобождения Авдеевки освободили на минувшей неделе ещё три населённых пункта — Ласточкино, Северное и Петровское и продолжили продвижение в западном направлении.

Об освобождении Ласточкино Минобороны сообщило 26 февраля, Северного — 27 февраля, Петровского — 28 февраля.

Киевский режим в результате наступления ВС РФ потеряет контроль над Харьковом и Одессой, отметил ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Если правительство в Киеве и его западные союзники не захотят проводить переговоры, то российским силам придётся идти дальше на запад Украины, добавил он.