Вашингтон, 11 марта, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена заложила в проект федерального бюджета на 2025 финансовый год прежний запрос Конгрессу США на выделение 61,4 млрд долларов на помощь Киеву, новых предложений в части Украины в проекте не содержится. Проект бюджета был опубликован Белым домом 11 марта.

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы документа отметили, что США не смогут предоставлять помощь Украине, если Конгресс не примет решение по этому «чрезвычайному» запросу.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент США в обращении к Конгрессу призвал законодателей принять законопроект о помощи Украине. Ранее палата представителей США так и не проголосовала по данному вопросу. Байден отметил, что прекращение помощи Украине от США поставит Киев под серьёзную угрозу.

Агентство Bloomberg 6 марта написало, что администрация Байдена рассматривает возможность использовать порядка $200 млн из запланированных для армии США средств для военной поддержки Киева. При этом окончательного решения принято не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что поставки Западом оружия киевскому режиму не повлияют на ход СВО, а только сделают украинцам больнее. Он добавил, что Россия добьётся выполнения всех целей спецоперации.