Вашингтон, 7 марта, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Возможность задействовать около $200 млн из финансирования американской армии для немедленной военной поддержки Украины рассматривает администрация Белого дома. Об этом 6 марта сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США, Украина

Уточняется, что финансирование может быть направлено на закупку критически важного вооружения, боеприпасов и иного оборудования. Окончательное решение ещё не принято.

Отмечается, что предлагаемая сумма существенно меньше пакета финансирования военной помощи Украине на $61 млрд, которое президент США Джозеф Байден предложил одобрить Конгрессу. По мнению Агентства, инициатива указывает на усилия, которые предпринимает Белый дом для поиска любой доступной помощи Киеву.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, конфликт на территории Украины указал на необходимость расширения производственных мощностей военно-промышленного комплекса (ВПК) США.

По мнению Остина, одобренные Конгрессом США пакеты помощи Украине положительно сказались на американской экономике. Инвестиции в ВПК позволили расширить производственные мощности и создать рабочие места. Глава Пентагона подчеркнул, что утверждение Конгрессом дополнительных ассигнований на помощь Киеву необходимо, так как такой шаг позволит дальше инвестировать в ВПК США.

В свою очередь, западные союзники Украины собрали почти все средства, необходимые для закупки около 800 тысяч снарядов для Вооружённых сил Украины в рамках чешской инициативы. Снаряды могут быть доставлены на Украину в течение нескольких недель.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Пётр Павел заявил, что республика выделила около 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра, которые будут доставлены на Украине, если эту инициативу поддержат финансово.