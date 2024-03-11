Донецк, 11 марта, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Семь мирных жителей, включая двоих детей, получили ранения в результате обстрела Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 11 марта глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«При обстреле посёлка Ханжёнково-Северный Советского района Макеевки прямым попаданием снаряда противника был повреждён жилой дом. Под завалами оказались пять человек, в том числе два ребёнка», — написал он.

По словам главы региона, одного из детей доставили в реанимацию, трое пострадавших определены в лечебное учреждение, один находится на амбулаторном лечении.

Кроме того, в Петровском районе Донецка боеприпасом, сброшенным с беспилотника ВСУ, были ранены две сотрудницы Западного РЭС, проинформировал Пушилин, уточнив, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Также сегодня обстрелом со стороны противника была повреждена школа № 1 города Макеевки. По предварительной информации, без пострадавших», — отметил глава ДНР.

По его данным, 11 марта на территории республики были зафиксированы пять обстрелов, противником было выпущено 11 боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что обстрел со стороны ВСУ привёл к обрушению частного жилого дома в Макеевке.

6 марта сообщалось, что в Макеевке юноша 2006 года рождения получил множественные осколочные ранения в результате детонации взрывоопасного предмета. Пострадавшего госпитализировали.