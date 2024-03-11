Макеевка, ДНР, 11 марта, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Обстрел со стороны ВСУ привёл к обрушению частного жилого дома в городе Макеевке в ДНР. Под завалами могут быть люди, сообщил глава города Владислав Ключаров 11 марта в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Он отметил, что обстрелу со стороны Украины подвергся Советский район Макеевки. Помимо частного дома, пострадало здание школы, там повреждено остекление.

«По предварительной информации, под завалами частного дома находятся люди», — написал Ключаров.

На месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в Макеевке юноша 2006 года рождения получил множественные осколочные ранения в результате детонации взрывоопасного предмета. Его госпитализировали.