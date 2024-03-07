Макеевка, ДНР, 7 марта, 2024, 10:23 — ИА Регнум. В Макеевке в ДНР мирный житель получил множественные осколочные ранения в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщил 7 марта глава города Владислав Ключаров в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Вчера, 6 марта, в Кировском районе парень 2006 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета. Трагедия произошла в посадке», — сообщил Ключаров.

Пострадавшего госпитализировали, он находится в удовлетворительном состоянии.

Глава Макеевки призвал жителей города по возможности выбирать известные маршруты, исключить прогулки по посадкам и другим малопосещаемым местам. Также он предупредил, что нельзя приближаться к взрывоопасным предметам, о находке сообщать по номерам 101 или 102.

Как сообщало ИА Регнум, женщина погибла 6 марта в городе Бердянске в Запорожской области. Как сообщили в Следственном комитете России, под её машиной сработало самодельное взрывное устройство. Погибшая — член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

В Донецке 3 марта в результате взрыва ранение получил подросток 2009 года рождения. В Калининском районе столицы ДНР сдетонировал взрывоопасный предмет. В Петровском районе мужчина 1975 года рождения получил ранение в результате обстрела со стороны украинской армии.