Пермь, 11 марта, 2024, 17:01 — ИА Регнум. В Перми закрылась парикмахерская «Pro Стрижка» после того, как работница салона в грубой форме заставила убирать забывшую дома деньги пенсионерку состриженные волосы. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Отмечается, что на дверях парикмахерской висит объявление о переезде на новый адрес, однако он не указывается. Как отметили в соседнем офисе, салон закрылся в январе–феврале этого года.

В свою очередь телефон парикмахерской недоступен, а сотрудница, которая может быть причастна к инциденту, не отвечает на звонки, уточнили в агентстве.

Ранее в сети появилось видео, на котором сотрудница парикмахерской в грубой форме и криками заставляет пожилую женщину убирать за собой волосы, так как пенсионерка забыла дома деньги за услугу.

Позже глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.

«Председателем Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкиным А. И. дано поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Как передавало ИА Регнум, в феврале женщина, недовольная стрижкой её дочери, напала на парикмахера в одном из салонов красоты в Перми.

Отмечалось, что после перепалки из-за стрижки мать ударила парикмахера утяжелителем, который фиксирует воротник на плечах клиента. У потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей волосистой части головы и невроз.

Мировой судья вынес постановление о привлечении недовольной клиентки к административной ответственности. Ей назначили штраф в размере 5 тыс. рублей.

Кроме того, Индустриальный районный суд Перми в порядке заочного судопроизводства взыскал с нее компенсацию морального вреда — ещё 30 тыс. рублей. Женщину также обязали компенсировать парикмахеру судебные расходы и траты на медикаменты — примерно 4,4 тыс. рублей. Заочное решение суда ещё не вступило в законную силу.