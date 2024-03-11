Москва, 11 марта, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин учредил почётное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ». Указ главы государства был опубликован 11 марта.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года Владимир Путин подписал указ об установлении почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Звание будет присваиваться должностным лицам местного самоуправления за личные заслуги в развитии отрасли, в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований и реализации отдельных государственных полномочий.

В августе 2023 года президент подписал указ об установлении почётного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России». Звание может быть присуждено работникам ОПК и гражданам, обеспечивающим выполнение госпрограммы вооружения и гособоронзаказа, а также осуществляющим выработку и реализацию госполитики в сфере ОПК, военно-технического обеспечения и безопасности России.

Новость дополняется.