Путин установил звание «Заслуженный работник местного самоуправления»
Путин указом ввёл звание «Заслуженный работник местного самоуправления»
Москва, 16 января, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Документ был опубликован 16 января на официальном портале правовой информации.
«Установить почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Утвердить прилагаемое положение о почётном звании «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», — сказано в тексте указа.
Звание будет присваиваться должностным лицам местного самоуправления за личные заслуги в развитии отрасли, в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований и реализации отдельных государственных полномочий.
Предполагается, что почётное звание будет присваиваться при наличии стажа работы в профильной сфере не менее 20 лет, а также при наличии у соискателя отраслевых наград.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года на заседании Совета по развитию местного самоуправления Владимир Путин поручил муниципальным чиновникам с должной теплотой и заботой оказывать помощь коллегам из новых регионов при интеграции субъектов. Долгие годы эти руководители жили в совершенно других условиях и регионального, и муниципального управления, напомнил президент.
В ходе той же встречи президент предложил подумать о стимулах привлечения молодёжи в сферу муниципального управления. Работа в бизнесе всегда более прибыльная, чем на государственной и муниципальной службе, и крайне важно, чтобы муниципальная служба тоже стала привлекательной для молодых образованных современных, инициативных людей, отметил глава государства.