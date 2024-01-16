Москва, 16 января, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Документ был опубликован 16 января на официальном портале правовой информации.

Алексей Никольский/ РИА Новости Владимир Путин

«Установить почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Утвердить прилагаемое положение о почётном звании «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», — сказано в тексте указа.

Звание будет присваиваться должностным лицам местного самоуправления за личные заслуги в развитии отрасли, в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований и реализации отдельных государственных полномочий.

Предполагается, что почётное звание будет присваиваться при наличии стажа работы в профильной сфере не менее 20 лет, а также при наличии у соискателя отраслевых наград.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года на заседании Совета по развитию местного самоуправления Владимир Путин поручил муниципальным чиновникам с должной теплотой и заботой оказывать помощь коллегам из новых регионов при интеграции субъектов. Долгие годы эти руководители жили в совершенно других условиях и регионального, и муниципального управления, напомнил президент.

В ходе той же встречи президент предложил подумать о стимулах привлечения молодёжи в сферу муниципального управления. Работа в бизнесе всегда более прибыльная, чем на государственной и муниципальной службе, и крайне важно, чтобы муниципальная служба тоже стала привлекательной для молодых образованных современных, инициативных людей, отметил глава государства.