Москва, 9 августа, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почётного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России».

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю установить почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», — говорится в опубликованном на портале правовой информации документе.

Также правительству поручили обеспечить финансирование расходов по реализации указа. Документ вступил в силу в день подписания.

Отмечается, что звание присваивается работникам ОПК и гражданам, обеспечивающим выполнение госпрограммы вооружения и гособоронзаказа, а также осуществляющим выработку и реализацию госполитики в сфере ОПК, военно-технического обеспечения и безопасности России. Званием могут отметить и заслуги в разработке и создании современного вооружения и техники, высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Звание могут присвоить за опережение графика производственных заданий.

Почётное звание можно присвоить не ранее 20 лет с начала профессиональной деятельности и при наличии у лица федеральных и отраслевых наград. Работникам особо вредных участков с тяжёлыми условиями труда — через 15 лет.

Ранее Путин сообщил, что постоянно контактирует с предприятиями ОПК, чтобы знать о ситуации в отрасли, понимать, какие возникают проблемы при работе на нужды специальной военной операции. Президент подчеркнул, что с этих вопросов начинается его рабочий день и ими же заканчивается.