Вашингтон, 11 марта, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Командир батальона ВСУ в начале февраля пропал под Авдеевкой после перепалки из-за увольнения Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, сообщает агентство AP со ссылкой на документы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Командующий батальоном исчез при неясных обстоятельствах», — говорится в публикации.

Издание не раскрывает имя пропавшего комбата.

По данным агентства, на следующий день после отставки Залужного офицеры ВСУ собрались в командном пункте недалеко от Авдеевки, между ними состоялся «напряжённый разговор», после чего командир батальона и двое военных уехали на автомобиле.

Позже тело одного из военных нашли с огнестрельными ранениями. Командира и второго военного так и не обнаружили.

Как передавало ИА Регнум, информация об увольнении Валерия Залужного с поста главкома ВСУ появилась 8 февраля. На его должность назначили командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал причиной увольнения Залужного неудачи в процессе широко анонсированного, но неудавшегося летнего контрнаступления украинской армии. 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Вместе с тем в конце февраля украинская разведка сообщила, что попытка свержения Зеленского может быть предпринята этой весной.

«Спецоперация «Майдан-3» достигнет своей кульминации в марте–мае 2024 года», — сказано в сообщении Главного управления разведки Украины (ГУР).

По её данным, в ближайшие недели произойдут попытки разжигания конфликтов как внутри Украины, так и в других точках мира, а легитимность Зеленского после 20 мая может быть поставлена под сомнение. ГУР утверждает, что ситуацию на Украине планируют «раскачать» к первой половине июня и тогда нанести Киеву военное поражение на востоке страны.