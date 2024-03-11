Москва, 11 марта, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ поразили два пункта временной дислокации иностранных наёмников в зоне специальной военной операции. Об этом 11 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он отметил, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожены склад топлива и семь пунктов управления беспилотниками ВСУ.

«Поражены два пункта временной дислокации иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах», — сказал Конашенков.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбито десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Следственный комитет РФ проинформировал, что примерно 700 наёмников, воюющих в ВСУ, объявлены в розыск. Ведомство уточнило, что обвинения заочно предъявлены гражданам Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии по статье о наёмничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря уточнил, что в зоне спецоперации российские военные уничтожили более 5,8 тыс. иностранных наёмников: 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Британии. Он отметил, что большая часть наёмников, активно привлекаемых в ВСУ с начала спецоперации, ликвидирована.