Москва, 11 марта, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении, ВСУ потеряли за сутки более 430 военных. Об этом 11 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник потерял более 430 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей», — сказал Конашенков.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Представитель Минобороны отметил, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах Калиново, Майорска и Розовки (ДНР).

Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й и 3-й бригад ВСУ в районах Новобахмутовки, Бердычей, Орловки и Тоненького (ДНР).

Как ранее передавало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Вооружённых сил России Александр Савчук сообщил, что российские военные нанесли огневое поражение примерно 350 целям ВСУ на авдеевском направлении, включая удары по двум пунктам управления и 14 опорным пунктам украинской армии. Кроме того, удалось ударить по 90 позициям полевой артиллерии противника.

10 марта Конашенков объявил, что российские военные за сутки отразили две атаки противника в районах населённых пунктов Орловка и Тоненькое в ДНР. Он добавил, что Вооружённым силам РФ удалось занять более выгодные рубежи на этом направлении.