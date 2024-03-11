Авдеевка, ДНР, 11 марта, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Российские военные нанесли огневое поражение примерно 350 целям ВСУ на авдеевском направлении (ДНР), включая удары по двум пунктам управления и 14 опорным пунктам украинской армии, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Вооружённых сил России Александр Савчук.

Станислав Красильников/РИА Новости

Кроме того, удалось ударить по 90 позициям полевой артиллерии противника.

«Нанесено огневое поражение по около 350 целям противника. В том числе по 2 пунктам управления, 14 опорным пунктам и до 90 позициям полевой артиллерии», — сказал он в беседе с ТАСС.

Савчук уточнил, что бомбардировочная штурмовая и армейская авиация ВС РФ нанесли более 60 ударов в районах населённых пунктов Очеретино, Бердычи и Новокалиново в ДНР. Он добавил, что на указанном направлении также сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ и реактивный снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков объявил, что российские военные за сутки отразили две атаки противника в районах населённых пунктов Орловка и Тоненькое в ДНР. Он добавил, что Вооружённым силам России удалось занять более выгодные рубежи на этом направлении.

6 марта появилась информация о том, что на авдеевском направлении уничтожили два танка ВСУ, в том числе Abrams американского производства. Кроме того, украинская армия потеряла зенитно-ракетный комплекс «Бук», четыре БМП, две бронемашины и пять автомобилей.