Роли, США, 11 марта, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Российскому форварду «Каролины Харрикейнз» Евгению Кузнецову подарили вантуз после первой игры за эту хоккейную команду. Об этом сообщает 11 марта «Чемпионат».

AP/TASS Евгений Кузнецов

В домашнем матче «Каролина» одержала верх над командой «Калгари Флэймз» со счётом 7:2. Кузнецов во время игры упустил шанс забить гол и не отметился результативными действиями.

После матча главный тренер «Каролины» Род Бриндамор вручил Кузнецову вантуз под смех и одобрительный гул всей команды. Наставник отметил, что не вполне понимает, что это за предмет.

Комментаторы в соцсетях предположили, что вантуз стал отсылкой к одному из недавних интервью Кузнецова. По словам хоккеиста, тренерский штаб «Каролины» не желает видеть его «сантехником», выполняющим «грязную» работу, а хочет, чтобы Евгений «оставался самим собой».

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Как сообщало ИА Регнум, 8 марта стало известно о переходе Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролина Харрикейнз». В «Каролине» уже играет экс-партнёр Кузнецова по «Вашингтону» Дмитрий Орлов.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин тяжело воспринял уход Кузнецова из клуба. Он сообщил, что пожелал бывшему одноклубнику удачи.

Кузнецов заявил, что переход в клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» является для него последним шансом в карьере.