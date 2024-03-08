Вашингтон, 8 марта, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Российский хоккеист Евгений Кузнецов перешёл из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролина Харрикейнз» и продолжил карьеру в Национальной хоккейной лиге. Об этом стало известно 8 марта.

Julio Cortez/AP/TASS Евгений Кузнецов

«Кузнецов обменивается в «Каролина Харрикейнз» на выбор в третьем раунде драфта 2025 года», — сообщил журналист Пьер Лебрюн в соцсети X.

Зарплату хоккеиста в размере $7,8 млн в год клубы поделили поровну. В «Каролине» играет экс-партнёр Кузнецова по «Вашингтону» Дмитрий Орлов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля стало известно, что Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам североамериканской НХЛ. По её условиям спортсмен вернётся в клуб, когда его допустят к участию в соревнованиях её администраторы. Программа помощи помогает хоккеистам лечить алкогольную или наркотическую зависимости и разрешать психологические проблемы.