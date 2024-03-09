Вашингтон, 10 марта, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин тяжело воспринял обмен своего соотечественника и уже бывшего одноклубника Евгения Кузнецова в «Каролину Харрикейнз». Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Michael Miller Александр Овечкин

«Конечно, прошлая ночь стала довольно печальной для «Вашингтона». Так оно и было, особенно для меня. Разговаривал ли я с Кузнецовым? Нет, я лишь пожелал ему удачи», — указал хоккеист.

Овечкин подчеркнул, что «Вашингтон Кэпиталз» всё ещё борется за место в плей-офф НХЛ и команда, несмотря на эту потерю, со всей ответственностью подойдёт к следующей игре.

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир на своей странице в социальной сети X, приводя слова его, отметил, что Кузнецов являлся важной частью команды и большим другом Овечкина.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта стало известно о переходе Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз» в рамках обмена в третьем раунде драфта 2025 года. При этом зарплату хоккеиста в размере 7,8 миллиона долларов в год клубы поделили поровну.