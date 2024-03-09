Вашингтон, 9 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Российский нападающий Евгений Кузнецов заявил, что его переход в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» является для него последним шансом в карьере. Его слова привёл журнал The Hockey News.

Nick Wass/AP/TASS Евгений Кузнецов

«Я никогда не бежал от своих ошибок прошлого и никогда о них не жалел. Это те моменты жизни, на которых учишься. Как я сказал, это моя последняя возможность, мой последний шанс», ― отметил спортсмен.

Он добавил, что всё в его силах и ему самому нужно продемонстрировать мастерство на льду, потому что «ничего со стороны не придёт».

В беседе с журналистами Кузнецов заявил, что сейчас мало что может понять из происходящего из-за переполняющих его эмоций.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта стало известно о том, что Кузнецов перешёл из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролина Харрикейнз» и продолжил карьеру в Национальной хоккейной лиге. Журналист Пьер Лебрюн уточнил, что Кузнецов обменивается в «Каролина Харрикейнз» на выбор в третьем раунде драфта 2025 года.

Зарплату хоккеиста в размере $7,8 млн в год клубы поделили поровну. В «Каролине» играет экс-партнёр Кузнецова по «Вашингтону» Дмитрий Орлов.

В пресс-службе НХЛ 6 февраля сообщили, что Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам североамериканской НХЛ. По условиям, спортсмен вернётся в клуб, когда его допустят к участию в соревнованиях её администраторы. Программа помощи помогает хоккеистам лечить алкогольную или наркотическую зависимость и разрешать психологические проблемы.

В мае 2019 года в допинг-пробе Кузнецова обнаружили наркотик после матча чемпионата мира между Россией и Чехией. Тогда же в соцсетях появилось видео, где хоккеист разговаривает по телефону, а перед ним на столе находится белый порошок. После этого IIHF дисквалифицировала его на четыре года. Срок отстранения истечёт 12 июня 2023 года.

При этом Кузнецов выступал за «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства.