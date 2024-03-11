Москва, 11 марта, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Сообщения западных СМИ о якобы проводившейся властями США подготовке к ядерным ударам России по Украине относятся к категории «рассуждалок», заявил 11 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Вильф/РИА Новости

В комментариях такие «рассуждалки» не нуждаются, добавил он.

«Это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях», — сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что в администрации США обсуждали неядерный ответ на возможное применение Россией ядерного оружия (ЯО) против Украины. По этим данным, рассматривался в том числе вариант нанесения удара по тому российскому подразделению, которое применит ЯО.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал данную публикацию «бредом сумасшедшего». Депутат напомнил, что Россия, в отличие от США, никогда не применяла ядерное оружие. При этом стратегические силы России всегда находятся в полной готовности, поскольку от Запада можно ожидать чего угодно, добавил Швыткин.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года напоминал, что ядерная доктрина РФ предусматривает только два основания для применения ядерного оружия: либо в ответ на применение ЯО против России, либо при возникновении угрозы существованию российского государства.