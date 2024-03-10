Вашингтон, 10 марта, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Американские чиновники в период обеспокоенности якобы существующей возможностью потенциального ядерного удара России по Украине рассматривали вариант осуществить неядерную ответную атаку. Об этом 9 марта написала газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Представители администрации заявили, что ответный шаг США должен быть неядерным», — говорится в публикации.

По информации издания, при этом представители Белого дома уточнили, что планировали «драматический» ответ, включая возможность атаки на запустившее ядерное оружие подразделение.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники из американской администрации сообщил, что власти США с конца 2022 года готовятся к якобы возможному ядерному удару России по Украине. По утверждению телеканала, для этого Совет национальной безопасности США провёл ряд заседаний для разработки планов действий на этот случай.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года назвал два основания для применения Россией ядерного оружия: в качестве ответной меры и при угрозе государственности. Глава государства уточнил, что в этом случае речь идёт даже о применении против России неядерных вооружений, которые угрожают существованию страны.

Путин подчеркнул, что в военной доктрине России не предполагается превентивного ядерного удара, а только нанесение ответного удара. Он пояснил, что в случае применения агрессора ядерного оружия против России удар возмездия будет неизбежным.

Глава государства 29 февраля в послании Федеральному собранию назвал вбросами звучащие в западных странах обвинения в адрес России о якобы размещении ею ядерного оружия в космосе. Президент подчеркнул, что целью этих вбросов является попытка втянуть российскую сторону в переговоры по Украине на выгодных для США условиях.