Москва, 10 марта, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает сумасшествием то, что в США начали рассматривать ответ на якобы существующие планы России нанести удар ядерным оружием (ЯО) по Украине. Об этом он 10 марта заявил «Ленте. ру».

Иван Шилов ИА Регнум

Политик напомнил, что Россия, в отличие от США, не использовала ядерное оружие. При этом в РФ стратегические силы всегда находятся в полной готовности, так как от Запада можно ожидать чего угодно, добавил депутат.

«От таких безумцев, как США и страны Запада, которые имеют ядерное вооружение, можно ожидать всё что угодно. Даже подобного рода заявления, которые они сделали о возможном готовящемся ударе со стороны России по Украине, — это бред сумасшедшего, по-другому это никак не назовёшь», — сказал Швыткин.

По его мнению, заявление, что в США готовятся ответить на применение Россией ЯО, может быть оправданием Вашингтона для нанесения удара по российской территории.

Газета The New York Times, ссылаясь на информацию из Белого дома, 9 марта сообщила, что в администрации обсуждали неядерный ответ в случае, если Россия применит ЯО против Украины. Журналистам рассказали, что в том числе рассмотрели нанесение удара по подразделению, которое запустит ядерное оружие.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в октябре 2023 года заявил, что ядерная доктрина России предусматривает только два основания для применения ЯО. Это может быть либо ответ на применение ядерного оружия против РФ, либо угроза существования российского государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ноябре назвал безумными все заявления, будто Москва собирается развязывать ядерную войну. Он заявил, что такую риторику используют в «квазивойнах» против России.