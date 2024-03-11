Москва, 11 марта, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Россия считает неоправданными заявления президента Молдавии Майи Санду об энергетическом шантаже. Об этом 11 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Собственно, вы знаете, что, к сожалению, госпожа Санду очень часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже. В то же время ни о каком шантаже речи не идёт, это абсолютно коммерческие вопросы. Поэтому, конечно, мы такие объявления считаем абсолютно несостоятельными и неоправданными», — сказал Песков.

Ранее Санду посетила Париж с рабочим визитом, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также присутствовать при подписании двусторонних соглашений.

7 марта Макрон объявил, что Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишинёве. По его словам, это позволит укрепить сотрудничество с Молдавией в сфере обучения и совместимости вооружённых сил. Он при этом уточнил, что в двустороннем плане Франция внесёт вклад в усиление суверенитета и безопасности страны.

Власти Молдавии не выполнили ни одной договорённости с российской компанией «Газпром», которые стороны достигли в 2021 году, сообщал заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

Президент России Владимир Путин в середине октября заявлял, что Молдавия продолжает получать российский газ, несмотря на заявления молдавского руководства об отказе его получать.