Москва, 11 марта, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Более 1,4 млн избирателей проголосовали досрочно на выборах президента России. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила 11 марта на заседании комиссии.

Александр Полегенько/ТАСС

Она отметила, что по состоянию на 10:00 мск 11 марта в 39 субъектах РФ досрочно проголосовали 1 419 396 избирателей.

На избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдалённых местностях, проголосовали 1 396 062 избирателя, уточнила Памфилова. Ещё 23 334 гражданина проголосовали на на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании.

Председатель ЦИК добавила, что заявки на участие в онлайн-голосовании подали свыше 8,5 млн избирателей.

«Честно говоря, мы не ожидали такой активности», — призналась Памфилова.

Она уточнила, что около 4 млн 50 тыс. заявлений поступило от граждан, которые в дни голосования будут находиться вдали от своего участка. Кроме того, в 28 регионах с доступом к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) на федеральной платформе заявления подали уже 4,5 млн избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Памфилова назвала выборы президента важнейшим политическим событием новейшей истории России. Голосование будет проходить три дня, с 15 по 17 марта.