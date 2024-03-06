Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 22:11 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова во время участия в просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание» на Всемирном фестивале молодёжи назвала выборы президента важнейшим политическим событием новейшей истории страны.

Александр Река/ТАСС

Памфилова рассказала о российской избирательной системе и стандартах организации при голосованиях, о внедрении современных цифровых технологий и механизма «Мобильный избиратель».

«Текущие выборы президента России — это важнейшее политическое событие в новейшей истории нашей страны. От того, как они пройдут, зависит наше будущее. Это определит вектор движения к многополярному миру», — сказала глава ЦИК.

По её словам, российская избирательная система независима и уникальна и зависит только от оценок избирателей. Памфилова также добавила, что растёт роль молодёжи в современной избирательной системе. Участники лекции задали ей вопросы о цифровых технологиях и по другим темам, в том числе о том, насколько люди доверяют электронному голосованию. По словам Памфиловой, в России около 59% тех, кто ему доверяет.

Встреча главы ЦИК с молодёжью прошла в рамках тематического трека «Мы — вместе с Россией» об интернациональном сотрудничестве.

Как сообщало ИА Регнум, Памфилова также заявила, что после выборов наступит самый успешный этап развития России. По её словам, сейчас на это работает вся страна, весь объединившийся многонациональный народ, и от того, как пройдут выборы и как страна покажет себя, как выстоит, зависит не только общее будущее, но и во многом тот вектор развития, который ознаменует переход от однополярного к многополярному миру, когда государства сохраняют свою идентичность и национальное своеобразие.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В голосовании впервые будут принимать участие жители новых регионов России — ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По данным Центризбиркома, по состоянию на начало года численность российских избирателей составила 112,309 млн человек.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и кандидата на должность президента Владимира Путина. В его поддержку собрали в десять раз больше подписей, чем требуется по закону. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта в 42 субъектах. По данным на 6 марта, на выборах президента досрочно проголосовали около 740 тыс. человек в 32 регионах.