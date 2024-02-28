Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Украинский агент, житель Мелитополя Сергей Кривицкий приговорён к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за попытку купить компоненты к зенитно-ракетному комплексу С-300. Об этом сообщили 28 февраля журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Приговор Кривицкому вынес Ростовский областной суд, решение суда вступило в законную силу. Гражданина Украины Кривицкого признали виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ).

«Он приговорён к лишению свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — уточнили в ЦОС.

Кривицкого задержали с поличным в Ростове-на-Дону, когда он пытался купить совершенно секретную продукцию военного назначения — клистроны, которые входят в состав зенитно-ракетных комплексов С-300.

В ФСБ отметили, что вина украинца доказана полностью. Кроме того, он пытался организовать поставку аналогичных приборов украинской стороне в ноябре 2019 года. Российские органы безопасности пресекли эту попытку.

При таких же обстоятельствах, напомнили в спецслужбе, в Москве ранее задержали украинца Василия Василенко 1967 года рождения. Он приехал в город по поручению Кривицкого, чтобы купить клистроны. Василенко уже отбывает наказание в исправительной колонии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в феврале в подмосковной Лобне силовики задержали уроженца города Ярославля. По информации ФСБ, он намеревался подорвать автомобиль сотрудника правоохранительных органов по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статьям «теракт» и «госизмена».