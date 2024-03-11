Оттава, 11 марта, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Министр обороны Канады Билл Блэр упрекнул Соединённые Штаты за задержку с поставкой Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, оплаченного Оттавой. Об этом сообщает издание Edmonton Journal.

EPA/ТАСС

«Американцы должны обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты (с норвежским производителем Kongsberg Defence and Aerospace)», — цитирует издание Блэра.

Он добавил, что без соглашения с Соединёнными Штатами потребовались бы годы для приобретения NASAMS в рамках стандартного процесса закупок.

«Мы пытались ускорить (процесс). К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами с собственным финансированием (сделки)», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, представитель министерства обороны Канады Андре-Анн Пулен в январе 2024 года сообщила, что Оттава так и не поставила Киеву заказанный для ВСУ год назад зенитный ракетный комплекс NASAMS. Канадское правительство заказало его в США и перевело за него $406 млн, но боевую технику так и не поставили. Кроме того, в производящей ЗРК NASAMS компании Kongsberg заявили, что не заключали контракт на изготовление комплекса для Канады.

Американский журнал Forbes 28 февраля написал, что у ВСУ могут в скором времени закончиться последние запасы ракет к западным системам ПВО NASAMS и Patriot. По словам журналистов издания, киевские власти переместили имеющиеся у них западные зенитные ракетные комплексы поближе к линии боевого соприкосновения для использования их против авиации армии России.