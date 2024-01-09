Киев, 10 января, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад закупила у США для нужд Украины, до сих пор не был поставлен Киеву. Об этом 9 января сообщил телеканал CTV.

Soldatnytt ЗРК NASAMS

По данным минобороны Канады, Оттава планировала передать Киеву систему противоракетной обороны класса «земля-воздух» 10 января 2023 года. Стоимость ЗРК NASAMS оценивают в 406 миллионов долларов. Деньги на эти цели были переведены Вашингтону в марте 2023 года, а правительство США подписало контракт на производство ЗРК с компанией Raytheon.

В свою очередь представители компании Kongsberg, которую привлекли для производства ЗРК NASAMS, сообщили, контракт такого рода не заключался компанией ни с властями США, ни с правительством Канады.

«Мы остаемся в тесном контакте с украинскими официальными лицами по поводу наиболее насущных оборонных потребностей Украины, и Канада будет продолжать активизировать работу и удовлетворять эти потребности, предоставляя комплексную военную помощь», — пояснила CTV представитель министерства обороны Канады Андре-Анн Пулен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с премьер-министром Канады Трюдо и поблагодарил его за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и снарядов к ним, а также за готовность защищать воздушное пространство Украины.

Газета The Washington Post отметила, что Украина испытывает дефицит средств ПВО. На фоне проблем с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования Киева американские власти приняли решение привлекать союзников для оказания срочной поддержки украинской стороне.