Москва, 28 февраля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Последние запасы ракет к западным системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot могут вскоре закончиться у украинских военных. Об этом пишет американский журнал Forbes.

Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

«Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО», — отмечено в статье.

По информации издания, все свои зенитные ракетные комплексы NASAMS и Patriot украинские военные переместили ближе к линии фронта, чтобы применять их против российской авиации. Ракеты для этих систем производят в США, но с конца минувшего года поставок на Украину не было.

Отмечено также, что российские военные уничтожили пусковую установку NASAMS норвежского производства, а также пусковую установку и транспортно-заряжающую машину комплекса Patriot производства США. Об этом Минобороны России информировало соответственно 26 и 22 февраля.

Газета New York Times отмечала, что на Западе считают высокой вероятность постепенного поражения украинских сил на поле боя при отсутствии помощи со стороны США. Войска киевского режима потерпят крах в этом году, а их системы ПВО продержатся только до марта, сообщало издание.

В январе представитель ВВС Украины Юрий Игнат признал, что ВСУ не располагают достаточным количеством средств, чтобы сбивать все российские ракеты.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности назвал причиной бегства ВСУ из Авдеевки дефицит боеприпасов. Он также заявил, что это происходит на фоне снижения помощи Запада, а потому вина за потерю города лежит не на Киеве.