Вильнюс, 11 марта, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Запрет на использование автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами вступил в силу в Литве. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба литовского таможенного департамента в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум Российские номера

Срок, в течение которого владельцы автомобилей с российскими номерами должны были перерегистрировать их или покинуть территорию Литвы, истекает 11 марта в 00:00 по местному времени (01:00 мск). Начиная с этого момента на владельцев зарегистрированных в России автомобилей распространяется статья 515 из кодекса Литвы об административных правонарушениях.

В случае нарушения владельцам грозит штраф от €200 до €6000 при первом нарушении, а при повторном — от €2000 до €6000 и конфискация транспортного средства. Фиксировать нарушения будет таможня.

Исключение распространяется на автомобили дипломатов, а также на следующие транзитом в Калининградскую область и из неё. Такая машина может находиться в Литве в течение суток, но при условии, что владелец будет в автомобиле, иначе транспортное средство не пропустят в страну.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представитель таможенного департамента Литвы Ирмина Фролова-Милашене уточнила, что в стране находится около 50 автомобилей с российскими номерами, которые активно участвуют в уличном движении.

МИД России 7 марта подчеркнул, что российская сторона не оставит без ответа действия Литвы, если Вильнюс начнёт конфискацию автомобилей с российскими регистрационными номерами. Дипломаты заявили, это будет являться грубейшим актом грабежа на государственном уровне.

Власти Литвы в сентябре 2023 года закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами, кроме тех, которые следуют транзитом в Калининградскую область или из неё.