Москва, 10 ноября, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Будапешт не просто так делает заявления, которые раздражают киевский режим, главная цель здесь — прирастить территорию Венгрии теми землями, которые сейчас принадлежат Украине. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 ноября заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что в марте 2022 года Украина не подписала проект мирного соглашения с Россией в Стамбуле по указу США. Кроме того, он сказал, что ЕС хотел изолировать и урегулировать украинский кризис ещё в 2015 году, но, когда в игру вступили США, был взят курс на эскалацию и расширение конфликта.

«Конечно, Орбан сказал то, что было для нас секретом Полишинеля. Он просто объяснил венгерским слушателям то, что мы знаем уже на протяжении полутора лет — что украинские власти несамостоятельны и за ними стоят США. И политику Киева тоже определяют США», — сказал Трухачёв.

При этом доцент согласился с рассуждениями Орбана о том, что ни в Берлине, ни в Париже при всей неоднозначности их политики не хотели, чтобы у них под боком была война.

«Однако слова Орбана лучше делить на два, — уточнил Трухачёв. — Ведь он, несмотря на его не всегда ровные отношения с Евросоюзом, выходить оттуда не собирается и остаётся одним из руководителей страны — члена ЕС. Поэтому он отмазывает ЕС, так как прекрасно понимает, что подавляющее большинство венгров рвать с ЕС не хочет. Поэтому в интересах Орбана обеливать ЕС».

Кроме того, он допустил, что неоднократные заявления Орбана, которые очевидным образом раздражают Киев, раздаются не просто так. По мнению Трухачёва, Будапешт рассчитывает добиться от Украины присоединения к Венгрии Юго-Западной части Закарпатья, населённой этническими венграми. Как только Венгрия получит желаемое, то все её претензии к Киеву тут же будут сняты.

Трухачёв напомнил, что Орбан откровенно говорил, что итоги Второй мировой войны, в результате которых миллионы этнических венгров оказались за пределами Венгрии, являются вопиющей несправедливостью. И он хочет пересмотреть эти границы.

В связи с этим Трухачёв подчеркнул, что «Орбан» и «любовь к России» — это две очень далёкие друг от друга вещи.

«Орбан начинал как антироссийский политик. Поэтому видеть в нём друга России не стоит. Он попутчик, и не более того, — заметил доцент. — Но Орбан сделал многое из того, что неприятно Вашингтону. Например, выгнал Сороса и дружит с Трампом. Так что американцы готовы отдать Юго-Запад Закарпатья Венгрии. Но только не Орбану, а тому премьер-министру, который будет более лоялен к Вашингтону».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Орбана, информация о том, что мирный договор с Россией Украина не подписала по указке Вашингтона, почерпнуты из разведывательных источников.

До этого бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер выступил с аналогичными заявлениями. По его словам, США запретили Украине идти на уступки России — обсудить ситуацию с Крымом и отказаться от присоединения к НАТО. Это, по мнению Шрёдера, «было фатально».

Лето 2023 года президент России Владимир Путин продемонстрировал руководителям стран Африки парафированный договор с Украиной, который включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Однако, пояснил глава государства, украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева.