Загреб, 31 января, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Среди соседей Украины найдутся желающие разорвать страну на части, когда киевский режим потерпит военное поражение. В их числе Польша и Венгрия, пишет хорватское издание Advance.

Сергей Корсун ИА REGNUM

По мнению обозревателя Ф. Вуковича, авторитет международного права стремительно падает, поэтому вполне можно представить такое развитие событий, при котором Украина будет расчленена.

«На самом деле в нескольких соседних с Украиной странах найдутся те, кто жадно вцепился бы в часть Украины и присвоил бы эту часть себе в случае, если бы Украина была на последнем издыхании и все сбежались бы к ней поживиться», — пишет Вукович.

По его словам, Венгрия может претендовать на Закарпатье, где проживают около 150 тыс. этнических венгров. В таком случае к процессу незамедлительно подключится Польша.

Если такой поворот произойдёт, он, несомненно, поразит весь мир и положит начало новой эре, отмечает автор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее лидер венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Венгрия будет претендовать на Закарпатье после того, как Украина лишится государственности. При этом он добавил, что видит путь к прекращению конфликта на Украине в прекращении огня и переговорах.