Рим, 10 марта, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Россия смогла превзойти страны НАТО по производству оружия, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью, опубликованном 10 марта газетой La Stampa.

Иван Шилов ИА Регнум

«Превращение России в военную экономику сделало её более оснащённой и гибкой, чем НАТО, в производстве оружия», — сказал он.

Крозетто добавил, что странам Запада потребуется время, чтобы изменить ситуацию. Он также предостерёг представителей стран НАТО от рассуждений о возможном введении сил альянса на Украину, так как это, с учётом роста мощи России, может привести к опасной эскалации.

Министр также выступил против введения западных войск в зону украинского конфликта, так как это будет односторонней эскалацией конфликта, перечёркивающей дипломатические меры.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС на саммите в Париже обсуждали возможную отправку сил на Украину. Он добавил, что участники встречи не договорились по этому вопросу. После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители ряда стран ЕС заявили, что таких планов нет.

Издание Politico 9 марта сообщило, что во Франции начали готовиться к созданию альянса стран, готовых, если потребуется, отправить своих военных на Украину. По информации издания, глава французского МИД Стефан Сежурне встретился для обсуждения этого вопроса в Литве со своими коллегами из Украины и стран Прибалтики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, подчеркнул, что отправка войск стран Запада на Украину сделает неизбежным конфликт между РФ и НАТО. Он призвал страны альянса тщательно взвешивать свои решения и осознать, соответствуют ли они национальным интересам их стран.