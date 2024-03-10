Киев, 10 марта, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Киев не последует призыву папы Римского Франциска поднять белый флаг в конфликте с Россией, заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 марта в соцсети X (бывш. Twitter).

«Наш флаг — сине-жёлтый. <…> Мы не будем поднимать другие флаги», — написал он.

При этом Кулеба поблагодарил понтифика за молитвы о мире. Министр также выразил надежду, что понтифик найдёт возможность приехать на Украину, чтобы поддержать её.

Как сообщало ИА Регнум, папа Франциск 9 марта публично обратился к руководству Украины и призвал осознать своё положение и поднять белый флаг, чтобы начать переговоры с Россией. Он отметил, что это поможет сохранить много жизней, а затягивание с переговорами приведёт к ухудшению ситуации для Киева.

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни после этого пояснил, что папа Римский в своей речи не имел в виду капитуляцию, а предлагал переговоры.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 10 марта заявила, что понтифик таким образом фактически обратился не к киевскому режиму, а к Западу. Он подчеркнула, что уже многие политики считают ситуацию тупиковой и хотят переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 февраля заявил, что Москва предпочла бы добиться целей спецоперации на Украине мирным путём, но Киев от этого категорически отказывается. Военное решение этого вопроса является крайней мерой, однако СВО продолжится до выполнения всех её целей, так как это очень важно для России.