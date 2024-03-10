Ватикан, 10 марта, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск, призывая киевский режим поднять белый флаг, имел в виду переговоры, а не капитуляцию, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, комментируя интервью понтифика.

IPA/ABACA/ТАСС Папа Римский Франциск

«Папа использовал термин «белый флаг», предложенный интервьюером, так обозначил прекращение боевых действий, перемирие, достигнутое благодаря смелости переговоров», — процитировали Бруни на портале Vatican News.

Он напомнил сказанные в интервью слова главы Святого престола, что переговоры никогда не являются капитуляцией. Бруни подчеркнул, что понтифик стремится к дипломатическому разрешению конфликта, чтобы достичь справедливого и прочного мира.

Франциск 9 марта в интервью телерадиокомпании RSI призвал киевский режим найти смелость осознать, что он проигрывает в конфликте, поднять белый флаг и начать переговоры для спасения жизней украинцев.

«Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры», — сказал глава Святого престола.

Понтифик призвал власти Украины понять, что отказ от прекращения конфликта приведёт к новым смертям. В качестве посредников он предложил обратиться к другим государствам, напомнив, что с этой инициативой выступила Турция, а также многие другие страны. Папа Римский рекомендовал Киеву пойти на диалог, пока ситуация не стала ещё хуже для Украины. Он подчеркнул, что переговоры не означают капитуляцию.

Как сообщало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 марта на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Анкара также готова стать посредником для мирных переговоров России и Украины. Он призвал завершить конфликт в ходе диалога.

Зеленский ответил, что он против предложения Эрдогана. По его мнению, сначала нужно разработать мирный план без участия Москвы, а уже потом пригласить российских представителей.

Президент России Владимир Путин 20 февраля очередной раз напомнил, что Москва никогда не выступала против переговоров по ситуации на Украине. Он указал на то, что диалог прервал именно Киев, а потом официально подтвердил, что сделал это по указанию Запада.