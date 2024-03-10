Москва, 10 марта, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала, что папа Римский Франциск своими словами о мирном урегулировании украинского конфликта обратился к Западу, использующему Украину в качестве инструмента достижения собственных целей.

ТАСС/ Alessia Giuliani/IPA via ZUMA Press Папа Римский Франциск

«Я это вижу так: папа Римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку. Каждый эксперт, каждый политик, каждый дипломат сегодня понимает, что ситуация на Украине зашла в тупик, и по этой причине многие дипломаты и страны просят переговоров», — заявила дипломат в комментарии агентству ANSA.

Как напомнила Захарова, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта Франциск апеллировал к Украине и призвал её «найти смелость признать своё положение и поднять белый флаг». Папа Римский также призвал задуматься о том, что продолжение боевых действий грозит Киеву новыми смертями, и отметил, что в качестве посредника можно привлечь международные державы. Франциск напомнил, что содействие предлагала Турция, и уточнил, что есть много и других стран, желающих стать посредниками.