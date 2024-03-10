Санкт-Петербург, 10 марта, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Аэропорт Пулково вернулся к штатному режиму работы после введённых ранее ограничений для гражданских самолётов. Об этом 10 марта заявила Росавиация.

Петр Ковалев/ТАСС

«В 18:22 мск временные ограничения для петербургского аэропорта сняты. За время их действия (с 17:00 мск) на запасные аэродромы ушли три рейса», — проинформировало ведомство.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день работу Пулково ограничили для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. По данным СМИ, в аэропорту вводили план «Ковёр».

Перед этим работу Пулково ограничивали 2 марта по аналогичным причинам. В Росавиации тогда заявили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. Ограничения сняли спустя полчаса.

18 января временные ограничения для обеспечения безопасности полётов вводили в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. В тот же день меры отменили.