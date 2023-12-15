Москва, 15 декабря, 2023, 11:39 — ИА Регнум. На Солнце произошла самая мощная за последние шесть лет вспышка. Её интенсивность классифицировали как Х2,8, где число означает её силу, а класс Х указывает на принадлежность к самым интенсивным вспышкам. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

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«На Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8 — это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года», — уточнили специалисты.

Последний сильный выброс протуберанцев на Солнце произошёл 17 февраля 2023 года, тогда его интенсивность составила Х2,2 балла. При этом подчёркивается, что в последний раз выбросы на Солнце подобной силы фиксировали ещё в 2017 году.

В «Фобосе» отметили, что перед вспышкой Х2,8 были две среднего уровня — М5,8 и М2,3. Такая активность на Солнце, по мнению специалистов, может стать предшественником магнитных бурь, одна из которых ожидается в субботу, 16 декабря.

Вспышки на Солнце — это мощные выбросы энергии. Они вызывают не только магнитные бури, но и оказывают влияние на радиосвязь и навигационные сигналы, электросети, опасны для космических кораблей и космонавтов.

Как сообщало 9 января ИА Регнум, на Солнце зафиксировали вспышку класса X1.9. Сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН рассказали, что перед ней с начала суток на Солнце выявили одиннадцать слабых вспышек класса С и три средних класса М.

В беседе с ИА Регнум 17 июля член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович пояснил, что мощные вспышки на Солнце продолжатся вплоть до 2025 года, потому как сейчас светило проходит период высокой активности. По словам учёного, частота вспышек на звезде связана с периодом её высокой активности, он происходит примерно каждые 11 лет.