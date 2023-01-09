Москва, 9 января, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Сильная вспышка класса X1.9 произошла на Солнце 9 января, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

NASA Солнечная вспышка

Она началась в 21:37 (по московскому времени) и завершилась через 20 минут. До нее на Солнце с начала суток были зафиксированы одиннадцать слабых вспышек класса С и три средних класса М.

С начала 2023 года на Солнце произошло уже три вспышки класса X, максимального по силе. Два предыдущих подобных явления были зафиксированы учеными 6 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Agence France — Presse распространило информацию о том, что астрономы обнаружили в космосе крупный астероид, который движется к Земле, и существует небольшая вероятность катастрофического столкновения с ним в будущем.