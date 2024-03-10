Хельсинки, 10 марта, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас не смог улететь в Японию. Финская полиция вечером 9 марта высадила его из самолёта в аэропорту Хельсинки. Об этом сообщил портал Delfi.

ТАСС/ Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via ZUMA Press Таави Рыйвас

По данным издания, мужчина был нетрезв. В МИД Эстонии подтвердили агентству, что Рыйваса сняли с рейса в Японию. Он входил в состав эстонской бизнес-делегации, сопровождающей министра иностранных дел страны Маргуса Цахкну во время его визита в Японию.

При этом глава бюро по связям с общественностью внешнеполитического ведомства Лийза Тоотс не стала комментировать причины, по которым политика высадили из самолёта. Она подчеркнула, что члены бизнес-делегации свободны в своих действиях и решениях.

«Министерство не несёт ответственности за членов бизнес-делегации или их передвижения», — сказала Тоотс.

Очевидцы инцидента, на которых ссылается газета Postimees, сообщили, что Рыйвас уже в аэропорту находился в состоянии довольно сильного опьянения. По их словам, у бывшего премьера в самолёте возник спор со стюардессами. Через некоторое время на борт прибыли полицейские и вывели его из лайнера.

При этом бывший политик опроверг сообщения о нетрезвом состоянии и сообщил, что подал официальную жалобу в авиакомпанию Finnair с требованием возместить ущерб.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля вылет рейса из Москвы в Коломбо задержали из-за неадекватного поведения нетрезвой семейной пары, устроившей дебош на борту самолёта. Во время посадки на борт бортпроводник сделал замечание мужчине и женщине, с которыми путешествовали двое детей. Однако они не обратили внимания на предупреждение и продолжили ругаться и драться друг с другом, в результате чего на борт вызвали полицейских. Во время оформления инцидента полицией женщина потеряла сознание, ей вызвали скорую помощь.

Семью сняли с рейса, а ожидавшим взлёта пассажирам предложили напитки, пледы, подушки и детские наборы. Рейс вылетел в Коломбо с опозданием на час.

В аэропорту Томска 4 марта с самолёта сняли неадекватного пассажира, который, поднявшись на борт, начал кидаться в людей яблоками. По данным правоохранительных органов, 29-летний мужчина имел видимые признаки алкогольного опьянения. Во время посадки он стал бросать в окружающих фрукты, провоцировать конфликт, а также ударил представителя авиакомпании кулаком в лицо. Дебошира привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.