Томск, 4 марта, 2024, 10:05 — ИА Регнум. В аэропорту Томска с самолёта сняли неадекватного пассажира, который, поднявшись на борт, начал кидаться в людей яблоками, сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Сибири.

Пресс-служба Транспортной полиции Сибири. Кадр из видео

«В линейный пункт полиции в аэропорту города Томска поступило сообщение о том, что на борту самолета, готовящегося к вылету в Москву, находится пассажир с неадекватным поведением», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3871521" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По данным правоохранительных органов, 29-летний мужчина имел видимые признаки алкогольного опьянения. Во время посадки он стал бросать в окружающих яблоки, провоцировать конфликт, а также ударил представителя авиакомпании кулаком в лицо.

Дебошира привлекли к административной ответственности, предусмотренной статьями 20.1 и 19.3 КоАП РФ (мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщало ИА Регнум, более двух тысяч дебоширов, из которых больше половины находились в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники полиции сняли с авиарейсов в 2023 году. При этом больше всего дебоширов задержали в аэропортах московского авиаузла, в Санкт-Петербурге и Мурманске. Более 60 человек привлекли к уголовной ответственности, около 2000 — к административной.

В августе 2023 года на борту рейса Магадан — Москва во время посадки произошёл пьяный дебош. Мужчина попытался захватить самолёт. Когда неадекватного мужчину попытались пересадить на другое место, он объявил, что захватит самолёт. Дебошира задержали.

В феврале 2024 года на борту самолёта, следовавшего из Сургута в Екатеринбург, два пьяных пассажира поссорились и устроили дебош. Выяснилось, что мужчины перед вылетом распивали крепкие спиртные напитки, после чего поссорились.