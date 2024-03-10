Вашингтон, 10 марта, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Приобретённые Турцией российские зенитные ракетные системы С-400 остались проблемным вопросом турецко-американских отношений в контексте проекта реализации истребителей F-35. Об этом 10 марта сообщил посол США в Анкаре Джефф Флейк.

Сергей Мальгавко/РИА Новости

«Во время визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в США поднимался вопрос об F-35. Как говорилось и ранее, С-400 остаются проблемой. Мы хотим найти решение, но пока не добились успеха», — заявил он в эфире телеканала NTV.

Флейк отметил, что есть и разногласия по теме Сирии, что у стран не всегда одинаковые взгляды по вопросам в Северной Сирии, но они, по его словам, ищут варианты сотрудничества по другим темам. Как подчеркнул посол, в последние месяцы отношения Турции и США улучшились, а торговый оборот увеличился за последние годы на 60%.

США исключили Турцию из программы создания F-35 в 2019 году после приобретения Анкарой систем С-400. Турецкая сторона производила часть комплектующих и фюзеляжа. В США заявили, что возвращение Турции в программу возможно только при её отказе от С-400.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года власти Турции заявили, что ждут от Вашингтона скорейшего решения вопроса о поставках F-16. В марте 2023 года в Турции заявили, что после разрушительных землетрясений в стране власти, скорее всего, решат пересмотреть планы о покупке у США F-16.

Позднее, в январе, Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, заявило, что Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к ним на общую сумму $23 млрд.