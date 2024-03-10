Москва, 10 марта, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 3 млн россиян. Они примут участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом 10 марта сообщили в Минцифры.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать заявление на «Госуслугах», — напомнили в ведомстве.

Заявления будут принимать до 23:59 мск 11 марта.

В министерстве сообщили, что чаще всего выбирали участки в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Краснодарском и Красноярском краях, Ленинградской и Самарской областях, Татарстане, а также Иркутской и Свердловской областях.

В ведомстве напомнили, что жители регионов, в которых применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ), смогут проголосовать на федеральном портале. Заявление для этого необходимо подать на «Госуслугах» до конца дня 11 марта.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России пройдёт 15, 16 и 17 марта. Избираться будут Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин. В поддержку действующего главы государства собрали более 3 млн подписей, что в десять раз больше, чем требуется по закону.

В голосовании впервые примут участие жители новых регионов России — ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По данным Центризбиркома, по состоянию на начало года численность российских избирателей составила 112,309 млн человек.

Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта в 42 регионах. По данным ЦИК на 6 марта, этой возможностью воспользовались около 740 тыс. человек в 32 субъектах.

Кроме того, свыше 3 750 000 человек подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании. Тестирование федеральной платформы провели в 28 регионах страны. Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов сообщил, что система сработала стабильно, тестирование прошло без каких-либо сбоев. Также, по его словам, не поступило и жалоб по существу.