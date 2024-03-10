Майами, США, 10 марта, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Шон О’Мэлли одержал победу над эквадорцем Марлоном Веру и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

ТАСС/AP Photo/Wilfredo Lee Шон О’Мэлли

Поединок, который прошёл в рамках турнира UFC 299 10 марта в Майями и продлился все пять раундов, завершился единогласным решением судей. Для О’Мэлли это стало первой защитой титула.

На счету О’Мэлли 20 боёв и 17 побед, 12 из которых он одержал нокаутом. Вера провёл 31 поединок, одержав 21 победу.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта британский боксёр Энтони Джошуа победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом дивизионе Фрэнсиса Нганну из Камеруна на турнире Knockout Chaos в Эр-Рияде. Британец отправил своего оппонента в нокдаун уже в первом раунде и вновь сделал это в начале второго. Нганну попытался продолжить поединок, однако снова быстро оказался в нокдауне, после чего рефери засчитал ему поражение.

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили 18 февраля одержал победу над бывшим чемпионом UFC американцем Генри Сехудо. Бой состоялся на турнире UFC 298 в Анахайме (США). Поединок продлился все три раунда и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.