Анахайм, США, 18 февраля, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили одержал победу над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Генри Сехудо. Бой состоялся на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

Louis Grasse/Global Look Press Мераб Двалишвили

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Двалишвили одержал десятую победу подряд в UFC. Всего на его счету 21 поединок, в том числе 17 побед и четыре поражения.

Сехудо является экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях — в легчайшем и наилегчайшем весе. Кроме того, в 2008 году он стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе. В смешанных единоборствах на его счету 16 побед и четыре поражения.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Двалишвили победил российского бойца Петра Яна в рамках турнира UFC Fight Night 221. Бой продлился все пять раундов. Судьи отдали победу Двалишвили единогласно. 30-летний Пётр Ян, который является бывшим чемпионом UFC, потерпел третье поражение подряд.