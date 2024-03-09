Эр-Рияд, 9 марта, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Британский боксёр Энтони Джошуа победил нокаутом экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом дивизионе Фрэнсиса Нганну из Камеруна на турнире Knockout Chaos в Эр-Рияде.

IMAGO/Alan Stanford/Global Look Press Энтони Джошуа

Британец отправил своего оппонента в нокдаун уже в первом раунде и вновь сделал это в начале второго. Нганну попытался продолжить поединок, однако снова быстро оказался в нокдауне, после чего рефери засчитал ему поражение.

Камерунский боец покинул UFC в начале 2023 года. Бой с Джошуа стал для экс-чемпиона вторым профессиональным боксёрским поединком.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября 2023 года Нганну провёл первый поединок по правилам бокса с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри. По итогам всех 10 заявленных раундов Фьюри победил раздельным решением судей.

Камерунец стал чемпионом UFC в тяжёлом весе в 2021 году, а затем ушёл из смешанных единоборств (MMA) и не участвовал в поединках. На счету камерунца 17 побед и три поражения в ММА.