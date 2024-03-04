Донецк, 4 марта, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Командование украинской армии перебросило резервы к селу Бердычи в районе Авдеевки, чтобы попытаться удержать линию обороны. Об этом 4 марта рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вооружённые формирования Украины бросили под Бердычи свои резервы — несколько подразделений. Пытаются удержать линию обороны», — заявил он в беседе с ТАСС.

По словам советника главы республики, украинские войска несут серьёзные потери на этом участке линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта представитель предприятия — производителя FPV-дронов «Упырь» рассказал, что военные армии России с помощью этого беспилотника нанесли удар на авдеевском направлении по ещё одному американскому танку Abrams. По его словам, для удара по танку применили боеприпас ПГ-7В.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ за сутки потеряли на авдеевском направлении до 460 бойцов. Он уточнил, что также украинская армия лишилась за это время трёх танков, пяти боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин и четырёх автомобилей.