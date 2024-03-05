Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 5 марта, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Сапёры приступили к разминированию территории в Авдеевке, сообщил на брифинге 5 марта глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время поседения Всемирного фестиваля молодежи в центре «Сириус».

Станислав Красильников /РИА Новости

«К разминированию уже приступили сейчас, первые шаги для этого делаются», — сказал он.

Пушилин уточнил, что после этих работ специалисты станут разбирать завалы, одновременно с этим начнут работы по обеспечению электро− и водоснабжения. Восстановление города можно будет начинать после того, как линию фронта отодвинут на достаточное расстояние.

Авдеевка является северным пригородом Донецка. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон. С его территории украинские боевики часто обстреливали населённые пункты в ДНР. 17 февраля 2024 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. Он отметил, что украинские военные бежали с позиций, бросая технику и вооружение.

После этого российская армия продолжила продвигаться западнее Авдеевки. 5 марта Шойгу сообщил о безуспешной попытке ВСУ при отступлении из города закрепиться на линии Петровское — Ласточкино — Северное. Он отметил, что войска продолжили теснить ВСУ на этом направлении, вынуждая их отступать.